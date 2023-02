Rolnicy protestują. Wyprowadzili maszyny na ulice [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Obawiamy się niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy, co może utrudnić sprzedaż naszych plonów w godziwej cenie - mówi Edward Kosmal z rolniczej Solidarności.

Rolnicy wyprowadzili we wtorek kilkadziesiąt maszyn na ulice Stargardu i drogę nr 10. - Chcemy, aby rząd na poważnie zajął się problemem - dodaje Kosmal. - Obawiamy się, że taka ilość napływu zboża, jaka jest. W Ukrainie to zboże jest tańsze, gdyby ono było w takiej samej cenie, to może byśmy się nie obawiali. Ale ono jest o 30-40 procent tańsze i ktoś zrobił sobie z tego świetny interes. Tego się obawiamy, a my zostajemy ze swoim zbożem we własnych magazynach.



Edward Kosmal dodaje, że rząd nie kontroluje tego, co dzieje się ze zbożem z Ukrainy, które przywożone jest do Polski.



- Inspekcje w poszczególnych województwach nie prowadzą kontroli, gdzie te zboże dociera. Wiemy, że te zboże techniczne dotarło również do województwa zachodniopomorskiego. Znamy podmioty, które te zboże sprowadzały. Zwrócimy się do pana wojewody, żeby uruchomił swoje służby i sprawdził, ile tego zboża napłynęło - zapowiedział Kosmal.



Rolnicy zapowiadają kontynuację protestów na drogach województwa zachodniopomorskiego.