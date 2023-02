Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W Kołobrzegu rozpędza się budowa brakującego odcinka drogowego pomiędzy zjazdem z drogi ekspresowej S6 a centrum miasta.

Chodzi o liczący 1500 metrów odcinek przy Węźle Kołobrzeg-Wschód. Obecnie rozpoczęły się prace związane z budową wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Budzistowo. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że na miejscu powstaną dwie osobne konstrukcje.



- Budujemy trasę dwujezdniową, wykonywane są ścianki szczelne. W nich zostanie wykonane posadowienie tego wiaduktu. Rozpoczęły się prace z wykonaniem fundamentów, potem będzie budowana konstrukcja przyczółków i następnie reszta tego obiektu - mówi Grzeszczuk.



Wiadukt i cały odcinek przejmie ruch z drogi S6, dzięki czemu odciąży lokalne drogi i przyczyni się do likwidacji korków na wjeździe do miasta. Cała inwestycja ma zostać otwarta w drugim kwartale 2024 roku. Jej koszt to 89 milionów złotych.