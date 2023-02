Ktoś celował laserem w ekipę LPR w Nowogardzie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek w trakcie startu śmigłowca w Nowogardzie.

Jak poinformował serwis Stoją Nowogard - informacje z miasta i okolic, w trakcie startu maszyny nieznany sprawca próbował oślepić laserem załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiązka lasera była skierowana z jednego z okolicznych bloków, na szczęście załodze udało się bezpiecznie wystartować.



Celowanie laserem w załogę LPR-u niesie za sobą niebywałe niebezpieczeństwo - przestrzega Grzegorz Włodarczyk, lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Może to być wyłączenie maszyny latającej na chwilę lub na stałe, a oświetlenie w oczy pilota może doprowadzić do kalectwa. Przestrzegam wszystkich przez nieodpowiedzialnym stosowaniem, jakiegokolwiek lasera w stosunku do załóg śmigłowca samolotu czy innych maszyn latających.



Czekamy na komunikat policji, która otrzymała zgłoszenie w tej sprawie.