Rozpoczęła się kolejna czwarta już edycja konkursu "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię".

Konkurs od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Uczniowie z naszego regionu piszą setki prac o swoich rodzinnych pamiątkach.- Są to różne przedmioty; często są to medaliki, krzyżyki, książeczki do nabożeństwa, obrazy, dokumenty i mundury. Wśród tych pamiątek znalazła się też - przekazywana z pokolenia na pokolenie - książka kucharska z zapiskami prababci - wylicza Małgorzata Duras z Archiwum Państwowego w Szczecinie.Nagrodzone prace są wydawane w formie książki.- Co roku taka publikacja trafia do osób nagrodzonych i ich rodzin, ale również do nauczycieli. Dodajmy, że wszystkie trzy edycje są dostępne w formie on line na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie - dodaje dyrektor Archiwum, Krzysztof Kowalczyk.Konkurs współorganizuje Kuratorium Oświaty.