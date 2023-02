Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej rozpoczyna pracę w Zachodniopomorskiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej rozpoczyna pracę w Zachodniopomorskiem.

Inspektorzy, bo komórka będzie funkcjonować w ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, otrzymali sonar, fotopułapki czy drony, które posłużą do dokumentacji np. nielegalnego składowania śmieci.



Jak zaznaczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Inspektorat będzie ściśle współpracował z policją czy prokuraturą.



- Ale ta wiedza merytoryczna i sprzęt musi być po stronie inspekcji, żeby miała instrumenty do tego, aby na te zagrożenia odpowiadać - powiedział Bogucki.



- Sprzęt i ludzie to jedno, ale ważne jest też prawo - przypomniał szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który był jednym ze współtwórców nowelizacji kodeksu wykroczeń. I tak np. podniesiono kare za zaśmiecanie lasów, łąk i parków do 5 tysięcy złotych.



- Bo co w takim przypadku jest najważniejsze? Nieuchronność kary i wysokość kary. W przypadku tych zmian mamy w stosunku do osób, które np. zaśmiecają lasy, łąki, parki mamy aż 10-krotny wzrost kary, do 5 tysięcy złotych - dodał Matecki.



Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Zachodniopomorskiem jest dziewiąty w Polsce.