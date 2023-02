Usiłował zabić ojca, zabił bezdomnego. Dziś zapadł wyrok [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

20 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa własnego ojca i zamordowanie bezdomnego. Taki wyrok zapadł w środę przed szczecińskim Sądem Okręgowym.

Skazanym jest młody mężczyzna Bartłomiej S. Jak ustalił sąd, kierowała nim chęć przejęcia spadku po ojcu.



- Oskarżony przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów w tej sprawie - mówi sędzia Józef Grocholski. - Poszedł także na współpracę z organami ścigania i ujawnił wszystkie te przestępstwa, zanim organy ścigania się jeszcze o nich dowiedziały. Ma to bardzo istotne znaczenie przy wymiarze kary.



Bartłomiej S. próbował otruć ojca nasionami cisu, a kiedy to się nie udało zlecił zabójstwo Patrykowi Sz., który również został dziś skazany na 16 lat więzienia. Trzecim skazanym jest Paweł Ł. - trafi do więzienia na 17 lat za pomoc w próbie zamordowania ojca Bartłomieja S.



S. odpowiedział również za morderstwo na bezdomnym sprzed czterech lat, którego po otruciu umieścił w wersalce z foliowym workiem na głowie. Co ciekawe, śledczym w ustaleniu przebiegu zdarzenia pomogła powieść, w której Bartłomiej S. opisuje historię mordercy - jak się okazało książka zawierała wątki autobiograficzne.