Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Już ponad 70 tysięcy wniosków o 500+ złożyli rodzice w Zachodniopomorskiem.

Deklaracje przyjmowane są od 1 lutego na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2024.



ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS.



Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

W całej Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już milion 700 tysięcy wniosków.