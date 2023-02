Bruksela chce kontrolować polskie lasy? SP pyta europosła Arłukowicza o głosowanie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dlaczego europoseł Bartosz Arłukowicz chce, aby Unia Europejska przejęła kontrolę nad polskimi lasami - o to pytali politycy Solidarnej Polski podczas konferencji prasowej pod siedzibą szczecińskiej PO.

Chodzi o poprawki do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dzięki nim Bruksela będzie miała większą kontrolę nad gospodarką leśną w państwach członkowskich m.in. w Polsce. Za tymi poprawkami głosował szczeciński europoseł.



- Polityk PO chce, aby przeniesiono kompetencje zarządzania lasami z Warszawy do Brukseli - zaznacza Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. - Ludzie, którzy chcieli je sprzedać, rozkraść i sprywatyzować, dzisiaj chcą odebrać kompetencje państwu polskiemu. I przekazać je z Warszawy do Brukseli. Nie ma na to zgody. Arłukowicz powinien wyjść i natychmiast wytłumaczyć, dlaczego jest przeciwko polskim lasom.



W trakcie rządów Platformy Obywatelskiej chciano sprywatyzować Lasy Państwowe. Te informacje ujawniła WikiLeaks - dodaje Dariusz Matecki, szef Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim. - Zarówno Bronisław Komorowski, jak i Donald Tusk mieli w planach to, żeby polskie lasy sprywatyzować. Inicjatywa śp. profesora Szyszko doprowadziła do tego, że ta prywatyzacja została zablokowana. Dzisiaj, jak widzimy, ponownie musimy walczyć o polskie lasy.



Proponowane zmiany zakładają rozszerzenie kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie. Chodzi o kontrolę nad gospodarką leśną, odbudowę oraz ochronę ekosystemów. To zadania, którymi obecnie w Polsce zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska.