Mniej jeść, jeździć i latać. To absurdy - politycy ZP o zaleceniach grupy C40 Cities [WIDEO]

Mniej mięsa, mniej sera, krótki lot samolotem raz na dwa lata. A najlepiej - zero mięsa, zero sera, i lot raz na trzy lata. Grupa C40 Cities, która zrzesza samorządy na przykład Berlina, Londynu czy Warszawy podpowiada co zrobić by nie psuć klimatu. To idiotyzm, bzdura i dyktatura - odpowiadają działacze Zjednoczonej Prawicy.

Poseł PiS Michał Jach pomysły lobbystów nazywa krótko - to idiotyzm, który jednak warto wskazać palcem. - Warto o tym mówić i pokazywać, że znajdują się ludzie, którzy proponują niewyobrażalne idiotyzmy i najlepszą metodą jest obśmiewanie tego.



Grupa C40 Cities chce zredukować spożycie mięsa do 16 kilo rocznie na osobę, nabiału do 70 kilogramów. Chce również ograniczyć kupowanie odzieży, narzucając limity. Politycy

podczas konferencji zapytali też publicznie ile warszawiaków kosztuje przynależność do grupy C40. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba komentuje, że to pomysły rodem z literatury Georga Orwella. - Pan prezydent Trzaskowski uważa, że można racje żywnościową ograniczać mieszkańcom. Są ludzie, którzy chcą ingerować w przestrzeń życiową i regulować wszystko, czym będziemy jeździli, jak będziemy żyli, jak będziemy myśleli.