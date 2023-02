11 mln zł dla Świnoujścia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dzięki tym środkom zrewitalizowane zostaną dwie ulice dzielnicy Warszów na wyspie Wolin.

Rządowe fundusze wartość planowanych inwestycji pokryją w połowie. A mowa o remoncie ul. Barlickiego i Ludzi Morza mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia. - 8 mln i ok. 3 mln, razem 11,48 milionów dostaliśmy na te dwie inwestycje, jeżeli chodzi o remont na ulicy Barlickiego, remontowany jest odcinek od Dworcowej, a Ludzi Morza od ulicy skrzyżowania Barlickiego do ulicy Norweskiej.



Modernizacji obu ulic mieszkańcy prawobrzeżnej części Świnoujścia wyczekują od lat.



- Na pewno jest to bardzo potrzebna inwestycja, bardzo się z tego cieszymy, mówi się o Świnoujściu, że to jest miasto bogate. - Bezpieczeństwo, oświetlenie, chodniki, dobra nawierzchnia dróg to podstawa - mówią mieszkańcy.



Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku, a zakończenie pod koniec 2024.