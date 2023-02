Można już składać PITy za 2022. Warto zrobić to przez internet

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Im szybciej złożymy swoje zeznanie tym lepiej dla nas - przekonuje Izba Administracji Skarbowej. W środę ruszyły rozliczenia podatkowe za ubiegły rok.

Na swoim internetowym profilu możemy zobaczyć np. czy mamy nadpłatę, określić z jakich ulg chcemy skorzystać lub czy korzystniejsze jest rozliczanie z współmałżonkiem czy oddzielnie - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka szczecińskiej Izby Małgorzata Brzoza.



- Nie musimy do tego zeznania zaglądać, bo jeśli nie chcemy skorzystać z żadnych ulg i odliczeń, to zeznanie, które my jako KAS proponujemy i wystawiamy podatnikowi, jest dla nas wiążącym. Jednak osobiście zachęcam do tego, żeby do niego zajrzeć, żebyśmy nie byli zaskoczeni, że z takiego zeznania wynika jakaś dopłata - mówi Brzoza.



Elektroniczne rozliczenie to szybsza wypłata pieniędzy z ewentualnej nadpłaty - dodaje Małgorzata Brzoza. - Dostaniemy też szybszy zwrot w terminie 10 dni - średnio w Zachodndpomorskiem, maksymalnie 45 dni, a nie trzech miesięcy jak przy zeznaniach papierowych.



Swoje zeznanie możemy zobaczyć na stronie podatki.gov.pl poprzez m.in. profil zaufany lub bankowość elektroniczną, dostęp jest też możliwy jeśli znamy numer Pesel i kwoty przychodu w ub. latach.