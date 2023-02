Elektryki czy spalinowe, ideologia czy sprawa cywilizacyjna? Dyskusja w RSnW

To jest gigantyczna bzdura, zwycięstwo ideologii nad gospodarką i potrzebami ludzi - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" europoseł Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o zatwierdzone przez Parlament Europejski nowe cele redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych.

Zgodnie z nimi Samochody z silnikami elektrycznym będą sprzedawane tylko do 2035 roku, później silniki diesla i benzynowe mają na zawsze zniknąć z salonów na rzecz samochodów zeroemisyjnych.- To jest taka próba pewnej rewolucji, w ciągu 13 lat wyrzucić na śmietnik dotychczasowe samochody. To nie będzie uderzało w najbogatszych, których będzie stać na samochody elektryczne, ale w ludzi najuboższych. Wszyscy europosłowie PiS głosowali przeciwko tej bzdurze - mówi Czarnecki.Europoseł Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy przekonywał, dlaczego głosował za wycofaniem samochodów spalinowych. Jego zdaniem to sprawa cywilizacyjna a młode pokolenie jest zainteresowane ochroną klimatu.- Wiemy, że powinniśmy się uniezależniać od paliw, których nie mamy - ropy naftowej ani innych paliw, które można by stosować do samochodów osobowych, busów i samochodów dostawczych. W ramach uniezależniania się, powinniśmy szukać innych rozwiązań.Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych ok. 38 mln samochodów, w tym 62 tys. samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in. W ciągu trzech lat liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach ma wzrosnąć do 290 tys. aut.