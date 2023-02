Pakiet ograniczeń konsumenckich C40. Co na to szczecinianie? [WIDEO, SONDA]

Roczne limity w spożywaniu mięsa i nabiału, krótki lot samolotem raz na dwa lata i kupno nie więcej niż ośmiu nowych ubrań rocznie - to tylko niektóre z postulatów organizacji C40 Cities.

Celem stowarzyszenia miast, do którego należy m.in. Warszawa jest "ratowanie klimatu". Rekomendacje zawarte przez organizację w raporcie wywołały polityczną i internetową burzę.Co na temat limitów myślą szczecinianie? Sprawdził reporter Radia Szczecin.- Za bardzo jesteśmy konsumpcyjni. Tak. Można byłoby ograniczyć kupowanie odzieży. - Jakieś głąby wymyśliły sobie. Tak ma być, jak jest. - Oczywiście, jeśli jest to nieekologiczne, to byłbym za tym, by ograniczać, albo zachęcać. - Za żadnym zabranianiem nie jestem. Każdy robi, co uważa. - Mięsa, tak. Bo jednak są to zwierzątka. - To nie powinno być całkiem odcięte. Każdy powinien mieć prawo wyboru. Ja jestem akurat "za". - Bezsens. Niech każdy je, jak je. To wszystko. - Jak ze wszystkim; jedni chcą, inni nie chcą. Nikomu się nie dogodzi - mówili.Organizacja C40 Cities chce zredukować spożycie mięsa do 16 kg rocznie na osobę i nabiału do 70 kg. Planuje również ograniczenie liczby prywatnych samochodów do 190 na 1000 osób.W skład organizacji, która powstała w 2005 roku wchodzą m.in. Ateny, Barcelona, Warszawa i Waszyngton.