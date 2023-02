Była w Miami, będzie w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

300 koni, publiczność na 2,5 tys. miejsc, a w tle najszersza na wybrzeżu plaża. To już pewne, w Świnoujściu odbędą się egzotyczne zawody jeździeckie, na które przyjadą najlepsi polscy zawodnicy i goście z zagranicy.

Wyjątkowe wydarzenie nad Bałtyk przyciągnie gości z całej Europy. - To ogromne przedsięwzięcie i wyzwanie - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Ponad 300 koni zjedzie się na Cavaliadę 2023 w Świnoujściu i uwaga, ta Cavaliada będzie wyjątkowa. Do tej pory była taka w Miami na plaży. Widownia na 2,5 tys. osób.



Uspokaja, że tak ogromna liczba koni, nie wpłynie na stan piasku i ogólnej czystości plaży. - Ta plaża i ten piasek to jest nasz skarb, więc na początek jest położna gruba włóklina, potem jest specjalny żwirek. Na to jest naciągnięta membrana i jeszcze na to idzie żwirek, po którym biegają konie. Będzie tego około 30 centymetrów. Potem zostanie to zebrane i wywiezione z plaży. Nie ma żadnego zanieczyszczenia środowiska - zapewnia Sujka.



Cavaliada odbędzie się tuż przed wakacjami. Między 22 a 25 czerwca.