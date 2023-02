Wojewoda spotkał się z rolnikami z regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tematem spotkania był niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. Silosy magazynujące zboża są pełne, a rynek nisko wycenia zbiory. Rolnicy domagają się, aby rząd stworzył tarczę antykryzysową, żeby wsparcie dostały wszystkie gospodarstwa.

- Jestem świadomy, że ten problem najbardziej nurtuje rolników. Staramy się rozwiązać tę sytuację - podkreśla wojewoda Zbigniew Bogucki: - Będziemy tutaj podejmować działania, żeby kontrolować ten napływ zboża. Tak, aby on niekorzystnie nie odbijał się na sytuacji naszych rolników.- Ta sytuacja może doprowadzić nasze gospodarstwa rolne do bankructwa - ocenia Edward Kosmal, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w regionie.- Obawiamy się, że tego zboża nie sprzedamy, że będzie ono zalegało w magazynach do żniw. I może się okazać, że ceny będą bardzo niskie, natomiast koszty mamy wysokie, bo są wysokie ceny nawozów, prądu i drogie paliwo - dodaje Kosmal.Rolnicy zapowiadają protesty na większą skalę, łącznie z blokadą dróg w regionie.