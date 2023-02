Dom dziecka powstanie w powiecie kołobrzeskim

Wizualizacje: starostwo powiatowe

W Gościnie powstanie pierwszy w powiecie kołobrzeskim dom dziecka. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w czwartek.

Budynek będzie miał prawie 400 metrów kwadratowych z pokojami dwuosobowymi, jednym trzyosobowym, a także „jedynką” dla dziecka niepełnosprawnego. Dom dziecka stanie na działce należącej do starostwa powiatowego tuż obok Domu Pomocy Społecznej.



Starosta Tomasz Tamborski mówi, co znajdzie się w ogólnodostępnej części obiektu. - Będzie wspólna kuchnia z dużym stołem, gdzie dzieci będą mogły z opiekunami wspólnie przygotowywać te posiłki. Będzie pomieszczenie do nauki, rekreacji, pokój do zabaw, osobne łazienki dla dziewcząt i dla chłopców - powiedział Tamborski.



Sebastian Iwicki, wykonawca inwestycji zapowiada, że prace rozpoczną się za kilka dni. - Zaczniemy już w przyszłym tygodniu. Roboty ziemne, stan surowy, ściany, dach. Myślę, że w kwietniu będziemy realizować dach. Zamierzamy koło października oddać budynek - mówi Iwicki.



Dom dziecka będzie kosztował 2,8 mln złotych. Według planów, w grudniu tego roku zamieszka w nim 14 wychowanków.