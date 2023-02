Kolejna odsłona Akademii Młodego Prawnika. Trwa rekrutacja

Popularyzacja wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje drugą edycję Akademii Młodego Prawnika.

Projekt skierowany jest do uczniów klas podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.Uczestnicy, w formule cyklicznych spotkań, będą mogli poznać tajniki wielu dziedzin prawa – zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i specjalistycznym. Wcielą się też w rolę sędziego, adwokata czy prokuratora podczas symulowanych rozpraw w specjalnie przygotowanej do tego sali.Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest napisanie eseju, w którym kandydat powinien wskazać, dlaczego chciałby uczestniczyć w Akademii, a następnie przesłać go na adres e-mail organizatorów za pośrednictwem szkoły. Uczestników, na podstawie nadesłanych prac, wyłoni komisja.Nabór zgłoszeń potrwa do 6 marca. Regulamin wydarzenia oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie internetowej Uczelni.Inauguracja tegorocznej Akademii Młodego Prawnika odbędzie się 16 marca. Z kolei pierwsze zajęcia zaplanowano na sobotę 18 marca.