karmiące kobiety otrzymają profesjonalne porady. źródło: Szpital im. Matki Teresy Kalkuty w Drawsku Pomorskim, Grupa American Heart of Poland

Będą uczyć mamy karmić piersią - bezpłatny punkt laktacyjny rusza w Szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Tam karmiące kobiety otrzymają profesjonalne porady.

Będzie można dowiedzieć się m.in. jaka jest najlepsza pozycja do karmienia, jak należy odciągać pokarm, jak często karmić i jak długo. Punkt Laktacyjny zlokalizowany jest przy Poradni Ginekologiczno-Położniczej. Uruchomiła go Grupa American Heart of Poland.



Obowiązują zapisy telefoniczne: 607 996 100.