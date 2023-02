Niewybuch w Kliniskach usunięty [ZDJĘCIA]

Akcja usunięcia niewybuchu w Kliniskach zakończona. Na miejscu pracowali saperzy.

To bomba z czasów II wojny światowej - mówi starszy sierżant Natalia Gogosza, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. - Podczas prac modernizacji kolei przy ulicy Dworcowej znaleziono bombę lotniczą o wadze około tysiąca kilogramów - zaznacza Gogosza.Pocisk trafi na poligon - dodaje Gogosza. - Saperzy z jednostki wojskowej Szczecin-Podjuchy podjęli niewybuch. Zostanie on przetransportowany bezpośrednio do Drawska Pomorskiego na poligon wojskowy. Na tę chwilę ruch jest wznowiony. Mieszkańcy mogą bezpiecznie wracać do swoich miejsc zamieszkania - podkreśla Natalia Gogosza.Przypomnijmy, niewybuch znalezionego w czwartek Od godz. 7:30 w piątek trwała ewakuacja mieszkańców, którzy zostali przewiezieni do Zakładu Aktywności Zawodowej w Łozienicy. Ruch pociągów i samochodów był wstrzymany.