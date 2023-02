Wataha dzików zdemolowała cmentarz [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Stado 12 dzików zniszczyło kwatery i roślinność na cmentarzu przy ulicy Bronowickiej w Szczecinie. Miasto zabezpieczyło teren cmentarza. Do zdarzenia doszło dwa tygodnie temu.

Miasto wynajęło firmę, która zajmuje się odławianiem dzików. Udało się złapać dziesięć z nich. Dwa zdołały uciec, ale akcja będzie powtórzona.



- Zdecydowaliśmy o montażu dodatkowego pastucha; będzie posiadał dwie linie i rzeczywiście będzie odstraszał zwierzęta z tego miejsca - wierzy Andrzej Kus, rzecznik do spraw komunalnych i ochrony środowiska.



Trwają też prace porządkowe na miejscu.



- Przywracają do normalnego wyglądu groby, robią nasypy, podnoszą krzyże, żeby to wyglądało tak, jak wcześniej - dodaje Kus.



Cmentarz Zachodni przy ul. Bronowickiej w Szczecinie zajmuje 17 hektarów, a po rozbudowie osiągnie powierzchnię 60 hektarów i będzie drugim co do wielkości cmentarzem w mieście.