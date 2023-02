Nadciąga Ulf. Strażacy w gotowości

Silny wiatr związany z przemieszczaniem się cyklonu Ulf jeszcze dziś nadejdzie nad Polskę. W całym kraju IMGW wydał alerty pogodowe, a wichury nie ominą także naszego regionu. Służby ratunkowe już przygotowują się do wytężonej pracy.

Drugi stopień zagrożenia ogłoszono w 16 powiatach w Zachodniompomorskiem, w tym w Szczecinie, Stargardzie, Policach i Świnoujściu. Czerwony alert, czyli trzeci stopień zagrożenia od godziny 18 obowiązywał będzie natomiast w okolicach Gryfic, Koszalina, Sławna i Kołobrzegu.Siła wiatru ma być szczególnie odczuwalna właśnie nad morzem. W pasie nadmorskim prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 50 do 70 km/h w porywach nawet do 125 km/h.Do walki z wichurą już przygotowują się w Kołobrzegu. Kapitan Krzysztof Azierski z miejscowej straży pożarnej mówi, że cała jednostka pozostaje w gotowości.- Szykujemy sprzęt, zwiększamy obsady osobowe, nastawiamy się, że wzmożona praca nas nie ominie - powiedział.Kołobrzeg przygotowuje się również na ewentualne braki prądu. Tomasz Barszczak, inspektor do spraw ochrony ludności kołobrzeskiego Urzędu Miasta mówi, że służby komunalne dysponują agregatami prądotwórczymi, które można wykorzystać w sytuacji kryzysowej.- W dziesiątkach możemy liczyć te agregaty, w zależności od skali i potrzeb będziemy rozwijać nasze zdolności - dodał inspektor Barszczak.Czerwony alert obowiązywał będzie do sobotniego południa. W późniejszych godzinach i w nocy z soboty na niedzielę wiatr ma systematycznie słabnąć.