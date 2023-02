Posiedzenie sztabu kryzysowego ws. orkanu. Wojewoda: służby są gotowe do działań [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakończyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego ws. prognozowanej wichury.

Czerwony alert, czyli trzeci stopień zagrożenia od godz. 18:00 obowiązywał będzie w okolicach: Gryfic, Koszalina, Sławna i Kołobrzegu.Drugi stopień zagrożenia ogłoszono w 16 powiatach w regionie w tym m.in. w: Szczecinie, Stargardzie i Policach.- Mamy doświadczenie po ubiegłorocznych wichurach - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki: - My właściwe spotykamy się w tym samym czasie tych wichur, jak rok temu... Wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski z tamtych sytuacji. Dzisiaj ten zespół jest zdecydowanie mocniejszy.W usuwanie skutków orkanu zaangażowane są m.in. policja, straż pożarna i wojsko - dodaje wojewoda: - Właściwie we wszystkich instytucjach ze służb zostały powołane odpowiednie komórki, są przygotowane też specjalne dyżury, po to, aby działać 24 godziny na dobę, w podwyższonym stanie gotowości.- Państwowa i ochotnicza straż pożarna są gotowe do podjęcia ewentualnych działań- zapowiada Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg.Marek Popławski.- Mamy tutaj sprawdzone zasoby - agregat prądotwórczych, stan paliwa, wyposażenie kontenerów logistycznych, tak aby gdy nastanie taka potrzeba, to służby zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej mogły w pełnej dyspozycji ruszyć do pomocy - dodaje Popławski.To nie jest wiatr o takiej sile, jak w zeszłym roku, natomiast to nie zwalnia nas z zachowania szczególnej ostrożności - przestrzega wojewoda: - Już widzimy, że wiatr się wzmaga, już mamy interwencje związane z wiatrem... Jedna interwencja jest w Szczecinie, druga - w Koszalinie. Tych interwencji na pewno będzie zdecydowanie więcej, na co jesteśmy przygotowani.Nad samym morzem prędkość wiatru może przekroczyć 120 kilometrów na godzinę, w głębi lądu w porywach wiać może z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.W czasie wichury mogą wystąpić także problemy w dostawach prądu. Orkan Otto maopuścić region jutro rano.