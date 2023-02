Przerabia auta na wozy bojowe i sam zawozi na Ukrainę [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Dwa samochody, przerobione na pojazdy militarne dla ukraińskiej armii, wyjadą w niedzielę z Dolic w okolice Charkowa i Zaporoża.

Inicjatorem wsparcia dla wojska walczącego z rosyjskim okupantem jest mieszkający od ośmiu lat w Polsce Volodymyr Kharyton.



Mężczyzna wpadł na pomysł, aby stworzyć wozy wielofunkcyjne, służące żołnierzom do przemieszczania się między haubicami, przewożenia rannych oraz jako miejsce do spania.



- Tym autem będę jechał do Zaporoża, do żołnierzy, aby wspomóc ich w tej walce. To jest taki mini bus, on sobie poradzi na każdej drodze - przejedzie i po błocie, i po wodzie. To taka mała amfibia. Mamy z przodu dwie osoby, z tyłu trzy fotele i schowek. My robimy to czego nie ma wojsko, a pilnie potrzebuje - opowiada Kharyton.



Inicjatywę Pana Volodymyra docenił Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie, który zobaczył militarne wozy.



- Bardzo skutecznie organizuje docelową pomoc, są tutaj kurtki i gotowe samochody, przygotowane prosto na front - podkreśla Kołodziej.



Wozy militarne będą wypełnione ubraniami dla ukraińskich żołnierzy, które szyje rodzina Volodymyra.