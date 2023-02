Zbliża się orkan Otto. "Wieje bardzo, ale nie ma się czego bać"

Nad region nadciąga orkan Otto. Od godz. 18:00 ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać m.in. w Szczecinie i Świnoujściu.

Tam porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 90km/h. Najsilniej jednak ma wiać w nocy nad morzem we wschodniej części regionu - tam prognozuje się wystąpienie wiatru do 125km/h.- Wieje bardzo, trzeba ciepło się ubrać, ale nie ma czego się bać. - Już zaczyna się wiatr, ale myślę, że najbardziej będzie wiało w nocy. Na pewno warto schować rzeczy z balkonu czy ogrodu. Jeśli ktoś planuje jazdę samochodem, to powinien uważa, bo może kołysać... - opowiadają mieszkańcy Szczecina.Należy nie parkować pod drzewami, usunąć przedmioty znajdujące się na parapetach i balkonach i zachować spokój - to apel rzecznika zachodniopomorskiego komendanta PSP Tomasza Kubiaka w związku z ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem.Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał alert pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju. Najsilniej wiać ma nad morzem, gdzie na wybrzeżu prędkość wiatru może wynieść nawet 125 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu ostrzeżenia obowiązują od 18.00. Na pozostałym obszarze będą obowiązywały od 20 i 21 a porywy wiatru mają osiągać do 100 i do 85 kilometrów na godzinę.