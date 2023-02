Raport ze Świnoujścia. Wiatr wciąż się wzmaga

125 km/h to prędkość do jakiej dochodzić ma wiatr nad morzem. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Świnoujściu.

Synoptycy przewidywali, że załamanie pogody nastąpi około godz. 18:00 i tak się stało. W Świnoujściu właśnie o tej porze zaczęło silnie wiać. Silnie, to znaczy 40 km/h, a częste podmuchy już w tej chwili sięgają nawet 80 km/h.Zawsze przy tego typu sytuacjach pogodowych, dla wyspiarzy istotny jest kierunek wiatru. A dokładnie to, czy nie wieje z północy, czyli od morza. To mogłoby powodować cofkę, a nawet paraliż przeprawy promowej. Teraz mamy do czynienia z wiatrem zachodnim i północno-zachodnim, czyli takim, który nie ma wpływy na stan wody w kanale Piastowskim. Nie oznacza to jednak łatwości w sterowaniu promami. Choć na razie promy kursują zgodnie z rozkładem, trzeba się liczyć, że rozkład może ulec zmianie, właśnie ze względu na tzw. wiatr w burtę.Tej nocy stan morze może dochodzić nawet do 12 stopni w skali Beauforta W związku z tym odwołane są rejsy do Skandynawii.