Ulf nad regionem. Kilkaset interwencji strażaków [WIDEO]

Bilans trudnych warunków pogodowych i silnego wiatru - ponad 400 interwencji strażaków w regionie od piątkowego poranka.

Ponad 11 tysięcy odbiorców bez prądu w Zachodniopomorskim - to najnowszy bilans huraganu Ulf w regionie. Wiatr wyrządził największe szkody w sieciach energetycznych na wschodzie województwa, w okolicach Koszalina, Białogardu, Połczyna Zdrój czy Sławna. Najgorsza sytuacja jest w sąsiednim Pomorzu Gdańskim, gdzie zasilania nie ma prawie 130 tysięcy odbiorców.Ofiar nie było, choć w Polanowie na jednego ze strażaków spadł konar drzewa i został zabrany na badania do szpitala. Poza tym, w regionie służby interweniowały między innymi w Białogardzie - tam wiatr przewrócił garaż - czy w Sławoborzu, gdzie drzewo leżało na drodze.W Koszalinie z kolei doszło do pożaru mieszkania, ale przyczyną nie były warunki pogodowe, a niesprawny sprzęt AGD - zapaliła się lodówka. Do zdarzenia doszło około 2 w nocy, w lokalu na szóstym piętrze, z bloku ewakuowano 20 osób. Dwie są podtrute tlenkiem węgla. W akcji brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej.Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że od zachodu wiatr stopniowo słabnie. Na Wybrzeżu, gdzie dotychczas obowiązywał trzeci, najwyższy alert, zmniejszono go do drugiego stopnia. W Zachodniopomorskiem w tym momencie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia, co oznacza, że spodziewane są wciąż podmuchy o prędkości do 85 kilometrów na godzinę.W całym kraju strażacy wyjeżdżali ponad 1800 razy - oczywiście powodem jest huragan Ulf, który przechodzi nad całą Polską. Rzecznik Komendanta Głównego PSP brygadier Karol Kierzkowski powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że jedna osoba została poszkodowana, a najwięcej razy strażacy wyjeżdżali na północy kraju.Karol Kierzkowski powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że jedna osoba została poszkodowana - w Tczewie samochód najechał na drzewo. W pojeździe było 5 osób, ale jedna po zdarzeniu miała bóle i została zabrana do szpitala na obserwację. Najwięcej interwencji - związanych z powalonymi drzewami, uszkodzonymi budynkami - odnotowano w województwach pomorskim - 850, zachodniopomorskim - 340, wielkopolskim - 150, kujawsko-pomorskim - 100 i w Warszawie - 74.W nocy na Wybrzeżu notowano porywy wiatru o prędkości ponad 100 kilometrów na godzinę. Na Śnieżce zanotowano poryw wynoszący ponad 172 kilometry na godzinę. Nad morzem - do południa - obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Wiatr jednak powoli słabnie, a w ciągu dnia sytuacja będzie się poprawiać.