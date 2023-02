Najłatwiej o pracę w Szczecinie dla tej grupy wiekowej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecin to miasto, gdzie najłatwiej znaleźć pracę w całej Unii Europejskiej osobom do 24. roku życia. To wnioski z raportu przygotowanego przez Eurostat. Unijny urząd statystyczny przeanalizował bezrobocie pod tym kątem we wszystkich krajach całej Unii Europejskiej.

- Pod uwagę brane były osoby od 15. do 24. roku życia. Czy rzeczywiście w stolicy Pomorza Zachodniego łatwo znaleźć młodym pracę? O to zapytał nasz reporter Marcin Kokolus. - Młodzi dostają najniższe wynagrodzenie i im najłatwiej znaleźć pracę. Szukałam pracy i znalazłam, ale jest problem z moją dostępnością ze względu na studia. Często pracodawcy szukają studentów, którzy nie odprowadzają podatków i pracodawca ma z tego tytułu korzyści. Myślę, że dlatego ludzie do 24. roku życia najczęściej znajdują pracę. Myślę, że nie jest tak łatwo. Nie ma takich miejsc pracy, gdzie chciałoby się pracować. Jest dużo ogłoszeń. Jeśli ktoś chce, to znajdzie pracę.



W jakich branżach najwięcej młodych osób znajduje pracę w Szczecinie - mówi Michał Przepiera, wiceprezydent miasta. - Dużo tego typu osób jest potrzebnych w usługach, obsłudze. Niezwykle silna branża IT w Szczecinie. Jesteśmy jednym z wiodących miast w Europie w zakresie automotiv czy w kwestiach dotyczących produkcji gier.



Według Eurostatu, w Szczecinie w 2021 roku osób bezrobotnych do 24. roku życia było 2,5 procent, na drugim miejscu uplasowała się stolica Słowacji - Bratysława z wynikiem 2,6 procent. Trzecie miejsce zajął Poznań - 2,8 procent.