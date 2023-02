Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Dziś sołtys musi organizować i pobudzać do działania społeczność lokalną, działać dla ludzi i z ludźmi - mówi Mirosław Pertkiewicz, sołtys Błądkowa w Gminie Dobra Nowogardzka.

W Radowie Małym odbył się IV Powiatowy Dzień Sołtysa. - Sołtys, poza tym, że dba o swoją społeczność lokalną, to zyskuje wszelkiego rodzaju środki finansowe, granty z różnych organizacji, czasem rządowych, czasem pozarządowych. Działalność sołtysa jest bardzo szeroka - przyznaje Pertkiewicz.



Wojewoda Zbigniew Bogucki ocenia, że sołtysi stanowią fundament społeczności lokalnej. - Są niezwykle blisko ludzi i to jest szalenie ważne. Rozmawiają z sąsiadami, rodzinami, bo to są małe wspólnoty, ale tak się buduje Polskę, od podstaw, od fundamentów a tym fundamentem są wspólnoty, na czele których stoją sołtysi. Sołtysi są wybierani, muszą mieć pewne zaplecze społeczne - powiedział Bogucki.



W uroczystości więzło udział kilkudziesięciu sołtysów z powiatu łobeskiego.