Mocno wiało nad morzem. Rejsy już przywrócone

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wietrznie, ale bez wielkich strat. Tak podsumować można minioną, wietrzną noc w Świnoujściu. Życie w mieście wraca do normy.

125 km/h i 12 w skali Beauforta to warunki, jakie tej nocy panowały w Świnoujściu. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Mieszkańcy wzywali ich głównie do powalonych przez wiatr konarów. W całym mieście nie brakuje też przewróconych ogrodzeń i innych przedmiotów, które nie zostały należycie zabezpieczone.



Orkan pole do popisu miał na marinie Basenu Północnego, gdzie przewrócił kilkunastometrowy jacht. Ten z kolei uszkodził stojący obok.



Liczenie strat i wielkie sprzątanie, dopiero się zaczyna.



Teraz nad morzem jest spokojnie, ale strażacy ostrzegają, by unikać spacerowania po terenach zalesionych.



Rejsy do Skandynawii zostały przywrócone. Opóźnione godziny połączeń znajdują się na stronie przewoźników.