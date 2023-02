Obwodnica Przecławia i Warzymic. "Kierowców może czekać niespodzianka"

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic jest już prawie na finiszu. Wykonano już ponad 80 procent prac budowlanych.

Obwodnica powstaje w ciągu drogi krajowej nr 13. Ma poprawić połączenie Szczecina z autostradą A6. Obwodnica będzie miała 6,5 km. Rozpocznie się od ronda Hakena, będzie biegła w kierunku południowo-zachodnim, omijając od wschodu miejscowości Przecław i Warzymice. Termin oddania inwestycji to kwiecień 2024 roku.



- Kierowców może czekać niespodzianka i nowym odcinkiem pojadą wcześniej - informuje Mateusz Grzeszczuk, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to jest bardzo duża szansa, że jeszcze w tym roku będziemy mogli ominąć Przecław i Warzymice.



- Dużą ulgę z oddanej obwodnicy poczują mieszkańcy Przecławia i Warzymic - dodaje Grzeszczuk. - Ruch na obecnym przebiegu "13" bardzo mocno spadnie, nie będzie takich zatorów i utrudnień. Będzie łatwiej zjechać z tej drogi, wjechać na nią, przejść przez tą drogę. Zniknie większa część pojazdów ciężarowych, to one bywają najbardziej dokuczliwe z uwagi na oddziaływania związane z hałasem.



Koszt inwestycji to ponad 180 mln złotych.