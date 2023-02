Wojewoda o pomocy ewentualnym poszkodowanym w wichurze [WIDEO, ZDJĘCIA]

530 interwencji zachodniopomorskich strażaków w ciągu ostatniej doby, przy usuwaniu skutków wichury - to informacje przedstawiane przez wojewodę i przedstawicieli służb.

Zaangażowanych było prawie 1800 osób zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej - wzywano ich przede wszystkim do powalonych na drogi drzew oraz zerwanych dachów.- Osobom, którym wichura uszkodziła domy, wypłacimy odszkodowania - zapowiada wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Doraźna pomoc dla mieszkańców, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, to właściwie od ręki wypłacane 6 tys. złotych po to, żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby. Tam, gdzie będzie potrzebny remont, nasi mieszkańcy mogą liczyć na pomoc ze strony państwa, do 20 tys. złotych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet do 100 tys. złotych. Dzisiaj nie mamy takich informacji, żeby wichura tego rodzaju zniszczenia poczyniła.- Strażacy cały czas pracują i pomagają mieszkańcom - mówi Marek Popławski, zastępca komendanta PSP w Szczecinie. - Cały czas rośnie liczba interwencji, ponieważ zgłoszenia, które wpływają, są na bieżąco realizowane przez strażaków. Na pewno wydamy komunikat po podsumowaniu wszystkich zgłoszeń.Wiatr powoli słabnie. Według synoptyków, noc z soboty na niedzielę przyniesie uspokojenie sytuacji pogodowej w regionie i w kraju.