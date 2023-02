GDDKiA o pracach na S3

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Minął rok od rozpoczęcia prac przy budowie drogi S3 pomiędzy Świnoujściem a Dargobądzem.

Początkiem nowej ekspresówki będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu. Po 33 kilometrach połączy się z funkcjonującą obecnie obwodnicą Troszyna - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- W wielu miejscach są wykonywane roboty, jeśli chodzi o pracę ziemne i budowę obiektów mostowych. Powstaje tam wiele wiaduktów, w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S3, jak i również nad tą drogą - wymienia Grzeszczuk.



Na budowanym obecnie odcinku drogi S3 są prowadzone objazdy, dla których wybudowano dodatkowe jezdnie. Po zakończeniu obecnie trwających prac, nadal będą one wykorzystywane - dodaje Mateusz Grzeszczuk.



- Będą wykorzystane do komunikacji lokalnej, ponieważ budujemy dwie jezdnie drogi ekspresowej. Natomiast tam, gdzie jest to w śladzie istniejącej drogi, to równolegle zostaną wybudowane jezdnie dodatkowe, po to, aby też zapewnić komunikację lokalną - tłumaczy Grzeszczuk.



Zakończenie budowy ostatniego odcinka drogi S3 planowane jest na połowę 2024 roku.