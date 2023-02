"To kolejna już inwestycja w Szczecinie, z którą są problemy"

Nie milkną echa sprawy Teatru Letniego i skraplającej się na jego dachu pary wodnej.

Trzeba jak najszybciej sprawdzić, gdzie popełniono błędy i jak najszybciej go naprawić - mówił dzisiaj na naszej antenie w programie "Kawiarenka Polityczna" Łukasz Kadłubowski, radny Koalicji Obywatelskiej.- Nie sądzę, że inwestycja, która była warta 54 miliony zł, zakładała to, że będzie kondensacja pary wodnej następowała, która następnie będzie prowadziła albo do zamykania teatru w określonym czasie, albo do wymiany i konserwacji ławek - stwierdził Kadłubowski.Jest to kolejna inwestycja w Szczecinie, z którą są problemy - mówi radny Robert Stankiewicz z PiS: - Tak było z wyspą Grodzką, gdzie nie było palowania, z tramwajem szybkim, który teraz zamienił się w hulajnogę, aleją Jana Pawła II. Wymieniam te rzeczy, bo wszędzie tam były jakieś nieporozumienia i problemy z odbiorem, a później naprawy i blokady tych wszystkich inwestycji...Przypomnijmy, tydzień temu szczecińska Gazeta Wyborcza jako pierwsza opublikowała zdjęcia, na których widać kałuże wody na widowni Teatru Letniego w Szczecinie. Jak mówią przedstawiciele Urzędu Miasta, dach jest w pełni sprawny, a woda pojawiła się na skutek skraplania się pary wodnej z powietrza na zadaszeniu nad widownią.