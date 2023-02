Pierwszy zwiastun wiosny na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do kalendarzowej wiosny jeszcze mamy miesiąc, jednak pierwsze jej oznaki widać już w Szczecinie - na Jasnych Błoniach zaczynają przebijać się krokusy.

Odmiana szczecińskiego krokusa nazywana jest wiosenną, ze względu na wczesny rozkwit. Kwiaty te zwykle w pełni rozkwitają w kwietniu, choć pierwsze okazy potrafią już w marcu. Ciekawostką jest, że z innego typu krokusa, nazywanego uprawnym, uzyskuje się szafran - najdroższą wagowo przyprawę świata.



Czy jednak pojawienie się pierwszych krokusów na Jasnych Błoniach oznacza koniec zimy? Nie do końca - co prawda według synoptyków temperatury zaczną się nieśmiało podnosić, lecz w nocy dalej mogą czekać nas ostatnie przymrozki.



Długoterminowe prognozy wskazują, że wiosenne temperatury zawitają na stałe do Szczecina w okolicach trzeciego tygodnia marca.