Komunikacja miejska wciąż się spóźnia? Goście RS o bolączce szczecinian

Niewyjazdy, tłoki i spóźnienia... - sytuacja w szczecińskiej komunikacji miejskiej była jednym z tematów dzisiejszej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Dyskusja skupiła się na Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, który zmaga się z problemami, takimi jak rosnące koszty energii i paliwa, czy też niedobór kierowców.Mimo narastających kłopotów, sytuacja z niewyjazdami jednak się poprawia - uważa rady Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kadłubowski: - Ta tendencja w styczniu jest dość mocno spadkowa... Z poziomu 4 tysięcy nie wyjazdów spadło do 2 700, czyli to już nawet nie będzie już jeden procent.Niewyjazdy to tylko część problemu, wiele kursów ma spore opóźnienia - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Robert Stankiewicz: - Linie: 11, 12 i 5 są spóźnione nawet 10-15 minut. To jest naprawdę loteria.Aby poprawić sytuację, szczeciński ZDiTM na bieżąco wprowadza korekty w rozkładach jazdy. Ostatnie zmiany weszły życie w zeszły wtorek i dotyczyły linii: 53, 59 i 525.