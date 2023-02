Ich dom doszczętnie spłonął. Pilnie potrzebna pomoc [ZDJĘCIA]

W ciągu kilku godzin stracili cały dorobek życia. Tydzień temu doszczętnie spłonął dom pani Haliny i Tadeusza Dylewskich ze Świeszewa pod Gryficami. Małżeństwu 70-latków zostały jedynie ubrania, które mieli na sobie.

Takiej tragedii nie spodziewaliśmy się na stare lata - mówi poszkodowana Halina Dylewska.- Pojechałam do męża do szpitala, bo był tam miesiąc, miał zawał. Przyszedł na tydzień do domu i dostał ataku kamieni nerkowych. Jak wracałam z Gryfic, zadzwoniła do mnie sąsiadka i powiedziała: Pani Teresko, wasz dom płonie - opowiada pani Halina.W Świeszewie państwo Dylewscy mieszkali od 15 lat w domku przerobionym z letniskowej altanki. Pani Teresa mówi, że kochała to miejsce i chciała tu spędzić z mężem resztę życia.- Przed Gryficami widziałam, że jest tak wielki ogień. Spaliły nam się wszystkie rzeczy. Na razie mieszkamy u sąsiadów. Jest zbiórka, to pomysł mojej wnuczki. Ludzie wpłacają, na tę chwilę jest 20 tysięcy złotych. Trochę zebrał ksiądz, parafianie dołożyli - podkreśla Halina Dylewska.Państwo Dylewscy do odbudowy domu potrzebują 100 tysięcy złotych. Poszkodowanym można pomóc, wpłacając dowolne kwoty w internetowej zbiórce