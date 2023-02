"To trend lewacki. Jak niegdyś bolszewicy, chcą budować rzeczywistość w imię lepszego świata"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niczym bolszewicy chcą narzucić siłą "nowy, lepszy świat" - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński oceniając propozycje jak się wyraził "lewaków", którzy przykładowo zakazują posiadania samochodów spalinowych, każą jeść mąkę ze świerszczy i domagają się ograniczenia jedzenia mięsa oraz kupna nowych ubrań.

To tezy raportu organizacji C40 Cities, stowarzyszenia burmistrzów 100 światowych miast, do którego należy także Warszawa. To ma być recepta na "kryzys klimatyczny".



Zdaniem posła PiS, trzeba uważać na takie pomysły. Teraz śmieszą - mówił Dobrzyński, ale są wprowadzane w życie.



- To jest ogólnoświatowy trend lewacki. Tych ludzi, którzy jak niegdyś bolszewicy, chcą budować naszą rzeczywistość w imię lepszego, wspanialszego świata. W Szczecinie też się to dzieje, bo zobaczmy co się dzieje z wyprowadzaniem ruchu samochodowego, z zawężaniem ulic. Niektórzy się pytają: jak to, przecież nie mogą zakazać posiadania samochodów. Nie mogą? Już się to dzieje. Przypominam, że Unia Europejska planuje zakaz sprzedaży czy też posiadania samochodów spalinowych - mówi Dobrzyński.



Po publikacji raportu C40 Cities prezydent Warszawy i działacz PO Rafał Trzaskowski zapewnił, że "nikt nikomu nic nie zabrania" a "to PiS zabiera mięso Polakom, bo przez ich politykę, inflację i drożyznę, mało kogo stać, by codziennie je jeść".