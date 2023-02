Pani Zofia z Kołobrzegu świętuje setne urodziny!

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Sprawdziliśmy, jaki jest sekret długowieczności stulatki znad morza.

Zofia Kuc przyszła na świat równo sto lat temu na Lubelszczyźnie. Na północ kraju przyjechała z miłości. Najpierw zamieszkiwała wieś Rymań, a od kilkudziesięciu lat jest kołobrzeżanką.



W poniedziałek w gronie rodziny i bliskich świętuje setne urodziny. Był więc tort, życzenia, ale też gratulacje od władz miasta. Dzisiejsza jubilatka mówi jednak, że najważniejsze dla niej jest to, że w tym dniu może zobaczyć tak liczne grono bliskich.



- Ja dziękuję. Chociaż was widzę i słyszę. Tak się cieszę - mówi stulatka.



O przepisie na długowieczność pani Zofii mówi jej prawnuczka, Ludwika Fortuna.



- Dobre nastawienie do życia, piękne wspomnienia z młodości i nieprzejmowanie się niczym złym, co się dzieje w życiu - mówi Fortuna.



Obecnie w całej Polsce mieszka niespełna 2700 stulatków.