Obwodnica Przecławia i Warzymic nie powinna zmniejszyć przepustowości ronda Hakena [WIDEO]

Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic poprawi dojazd do tych miejscowości, ale nie powinna zmniejszyć przepustowości ronda Hakena - informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Inwestycja będzie oddana do użytku najprawdopodobniej w trzecim kwartale tego roku. Wjazd na obwodnicę będzie właśnie na rondzie Hakena - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji.- Patrząc od strony miasta, tranzyt pojedzie na wprost w kierunku południowym. Natomiast ruch w kierunku Przecławia i Warzymic, tym obecnym przebiegiem drogi numer 13. Także to nie spowoduje de facto, że obwodnica wygeneruje jakiegoś drastycznie większy ruch na tym rondzie - mówił Grzeszczuk.Od ponad dwóch lat rondo Hakena jest tzw. półturbinowym. Czy to się zmieni, na razie nie wiadomo. Za organizację ruchu na rondzie odpowiada miasto Szczecin - dodał Mateusz Grzeszczuk.- Nie jest to też pełne rondo turbinowe. Natomiast ciężko na takim dużym rondzie o pełne rondo turbinowe, bo to najlepiej się sprawdza jednak dla mniejszych układów. Na to musiałaby być pod względem organizacji ruchu decyzja Miasta Szczecin - mówił Grzeszczuk.Obwodnica pierwotnie miała być oddana do użytku w kwietniu przyszłego roku. Budowa ma kosztować 180 mln zł.