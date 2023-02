Zbliża się Willy. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Znów silnie powieje - tym razem za mocne porywy wiatru odpowiedzialny jest niż Willy.

Dla województwa zachodniopomorskiego IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia.- Najsilniejszych porywów wiatru spodziewamy się na wybrzeżu, szczególnie we wschodniej części. Tam porywy wiatru mogą dochodzić do 95 km/h. W zachodniej części województwa zachodniopomorskiego - porywy wiatru do 65-70 km/h. Wyraźny spadek prędkości wiatru nastąpi jutro w ciągu dnia. Jeszcze do godzin okołopołudniowych porywy wiatru będą wynosić 65 km/h - mówi Anna Woźniak, dyżurny synoptyk centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie.Silnym podmuchom wiatru mogą towarzyszyć opady deszczu. Sytuacja powinna się uspokoić we wtorek w okolicach południa.