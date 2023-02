"Wojna będzie się jeszcze ciągnęła". Honorowy konsul Ukrainy w Szczecinie komentuje

"Dopóki Rosja nie zostanie pokonana na polu walki i jej wojska nie będą wypchnięte z terytorium Ukrainy, wojna będzie trwała" - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Henryk Kołodziej, honorowy konsul Ukrainy w Szczecinie.

Wizyta Joe Bidena w Kijowie była ogromnym zastrzykiem optymizmu, wsparcie USA jest kluczowe, ale droga do zakończenia wojny - w ocenie Kołodzieja - wiedzie tylko przez pokonanie agresora.- Jeśli nie zostaną wypchnięci minimum ze wszystkich terytoriów ukraińskich i do tego Ukraina nie uzyska takiego zabezpieczenia militarnego, że będzie w stanie bronić tej granicy, to nie wierzę w zakończenie. Ta wojna będzie się jeszcze ciągnęła, bo taki jest charakter wszystkich imperializmów, a rosyjskiego szczególnie - podkreślał Henryk Kołodziej.Konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie zgadza się z tezą, że gdyby załamała się linia frontu, a Kijów znalazł się w rękach Rosjan, następnym celem imperialnej polityki Putina byłaby Polska.