Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Boisko wielofunkcyjne, siłownia i urządzenia do streetworkoutu. To wszystko powstanie na placu do rekreacji w Policach.

Budowa przy ul. Roweckiego potrwa dziewięć miesięcy. Znajdzie się tam też pumptrack, plac zabaw, stoły do gry w szachy i warcaby, a także scena. Wszystko będzie kosztować prawie siedem i pół miliona złotych. Pięć milionów pochodzi z programu rządowego Polski Ład.