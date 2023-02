Przemówienie Putina. Konsul nie pozostawia suchej nitki

Nie spodziewa się niczego innego, jak potwierdzenia tępej, imperialnej polityki Rosji - konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej komentował zapowiedź orędzia Władimira Putina przed zaplanowanym przemówieniem Joe Bidena w Warszawie.

- Tępej, imperialnej podszytej kłamstwami polityki nadal kontynuowanej. Myślałem, że to jest żart, że matki cieszą się z futer, które otrzymują za życie synów. Okazuje się, że dostałem to z materiałów stamtąd, że społeczeństwo rosyjskie jest tak zmanipulowane i myślę, że on będzie dziś wiosłował w tą stronę i jeszcze będzie atakował świat demokratyczny, czyli dokładnie rzecz biorąc Bidena i Polskę też - powiedział Kołodziej.Przemówienie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Warszawie jest planowane na 17.30. Wcześniej odbędą się też rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą.