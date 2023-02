"Lech Kaczyński" płynie z USA do Świnoujścia. To pierwszy z ośmiu nowych gazowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego, wyczarterowanych przez PGNiG z Grupy Orlen.

Do portu zawinie 10 marca. Dostarczy ok. 70 tys. ton LNG. Na jesieni do eksploatacji ma zostać oddany drugi, bliźniaczy gazowiec „Grażyna Gęsicka”.



Wszystkie osiem jednostek ma być gotowych do końca 2025 roku.