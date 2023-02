Co zrobiono ze sprawą Teatru Letniego? Radni PiS pytają [WIDEO, ZDJĘCIA]

Co miasto zrobiło z mokrą sprawą w Teatrze Letnim? Pytają o to szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi o przeciekający dach w amfiteatrze, który według urzędników z magistratu, jest efektem kondensacji pary wodnej, jest naturalnym i fizycznym zjawiskiem.Radni przeprowadzili interwencję w tej sprawie. Jakie wnioski z jej płyną? O tym mówił Krzysztof Romianowski, radny szczecińskiej Rady Miasta.- Zalecenia pokontrolne pokazują, że być może coś zostało zrobione zbyt szybko i był duży nacisk, by Teatr Letni był oddany jak najszybciej, by pan prezydent Szczecina mógł po raz kolejny pochwalić się inwestycją - podkreśla Romianowski.Miasto miało rację jeżeli chodzi o przyczyny przeciekającego dachu - mówi Maciej Ussarz, Radny z PiS.- Przecieki są spowodowane kondensacją pary wodnej. Możemy potwierdzić, że to, co znalazło się w oświadczeniu Szczecińskiej Agencji Artystycznej, jest najprawdopodobniej prawdziwe - zaznaczył Ussarz.Przebudowa Teatru Letniego zakończyła się w ubiegłym roku. Inwestycja kosztowała ponad 54 mln złotych.