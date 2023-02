Noc Sów. Woliński Park Narodowy zaprasza

źródło: pixabay.com / Ton W (domena publiczna)

Są tajemniczymi ptakami nocnymi, teraz rozpoczyna się ich okres godowy i pohukują tak, że włos jeży się na głowie.

Woliński Park Narodowy zaprasza wszystkich sympatyków ornitologii i nie tylko do wzięcia do udziału w Nocy Sów, która odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę.



Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do nasłuchiwania i nawoływania puchaczy - zapowiada Michał Szwejk, organizator wydarzenia.



- Każdy będzie miał głośnik i odgłosy sów, które można spotkać w tym czasie w lesie. To wszystko odbywać się będzie po zmroku. W wyznaczonych punktach będziemy odtwarzać dźwięk, żeby zwabić niektóre gatunki na przykład puszczyka czy sóweczkę. Później w ciszy, będziemy przez kilka minut czekać, czy dany osobnik z rejonu odpowie na nawoływanie - zapowiada Michał Szwejk.



Zbiórka uczestników o godzinie 16 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy ulicy Niepodległości 3c w Międzyzdrojach. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja na stronie Wolińskiego Parku Narodowego.