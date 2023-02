100 tys. zł ze Szczecina na pomoc dla dzieci z Afryki [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

100 tysięcy złotych trafiło na pomoc dla głodujących dzieci z Afryki, ze zbiórki zorganizowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne w Szczecinie.

Pieniądze były zbierane w szkołach na Pomorzu Zachodnim, a także od indywidualnych sponsorów - mówi ksiądz Paweł Płaczek, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. 20 tysięcy złotych zostało zebrane w parafiach w Goleniowie i Krępsku.



- Jeżeli chodzi o złotówki to przekroczyliśmy sumę 100 tysięcy złotych, tam na miejscu kupiliśmy lokalną walutę. Pieniądze zostały przeznaczone - jedna trzecia na zakup żywności, a pozostała pieniądze na rozwój edukacji, czyli na ten projekt adopcji na odległość dla Kipsing i dla Matiri - dodaje ks. Płaczek.



Pomoc trafiła do najbiedniejszych dzieci ze środkowej Kenii i została przeznaczona na żywność i edukację.



- Przede wszystkim każdy jest tam przekonany, co do tego, że edukacja jest kluczem, przyszłością tego narodu. Rodziców niestety nie stać, żeby zaangażować się finansowo w projekt adopcji, choćby tej edukacyjnej, dlatego szukają na różne sposoby sponsorów... My jesteśmy właśnie taką grupą tutaj z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, która chce im pomóc - tłumaczy ks. Płaczek.



W ciągu ostatnich 6 lat, ze zbiórek organizowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, przekazano na pomoc dla Afryki milion złotych.