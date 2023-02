The Guardian: "Polska jest kluczowym graczem podczas konfliktu na Ukrainie"

Rozmieszczenie wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO jednym z głównych tematów rozmów pomiędzy Dudą i Bidenem - donosi brytyjski dziennik "The Guardian".

Cytowany w dzienniku doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA Jake Sullivan mówił, że "Polska jest kluczowym graczem podczas konfliktu na Ukrainie", Sullivan zaakcentował fakt przyjęcia przez nasz kraj uchodźców z Ukrainy i pomoc w dostarczaniu sprzętu na front.W artykule przytaczany jest również wicepremier Piotr Gliński, który argumentuje konieczność następnych wzmocnień na wschodniej flance NATO tym, że Rosja rozumie tylko argument siły militarnej.Postawą Federacji Rosyjskiej motywowany był również fakt podniesienia wydatków Polski na obronność - z 3 do 4 procent PKB, angielski dziennik zauważa, powołując się na przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha, że był to jeden z nielicznych pomysłów cieszących się poparciem wszystkich stron polskiej sceny politycznej.