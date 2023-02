Rozrasta się Stary Kolejowy Szlak

Rozpoczyna się IV etap budowy Starego Kolejowego Szlaku - jednej z długodystansowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Powstanie 5 kilometrów drogi rowerowej z Białogardu do Karlina, natomiast 31 km trasy zostanie oznakowanych. Nowy odcinek SKS ma powstać w niespełna dziewięć miesięcy, a koszty realizacji tego zadania to prawie 11 milionów złotych.Stary Kolejowy Szlak jest jedną z czterech głównych tras rowerowych Pomorza Zachodniego.Zaczyna się na Wybrzeżu Koszalińskim i biegnie na południe dwoma odnogami z Mielna i Kołobrzegu.Obie drogi łączą się w Białogardzie i prowadzą do Wałcza. Docelowo 190-kilometrowa trasa połączy środkowe Wybrzeże Bałtyku z Pojezierzem Wałeckim.