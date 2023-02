RSnW: politycy oceniają przemówienie Bidena

Obrona każdego sojusznika NATO do dla nas święta przysięga - powiedział w Warszawie prezydent USA, Joe Biden.

Amerykański przywódca wygłosił przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego - na żywo słuchały go tysiące osób - z Polski, ale również z Ukrainy i Białorusi. Przemówienie ocenili też goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej liczył na taki wydźwięk słów prezydenta USA.- Przywódca największego mocarstwa na świecie podziękował nam - Polkom i Polakom - za to, że mieliśmy otwarte serca, że tak przyjęliśmy Ukraińców, którzy musieli uciekać z kraju. A druga sprawa, ważniejsza chyba, że wreszcie jasno powiedział: napaść na jakiegokolwiek członka Paktu Atlantyckiego będzie napaścią na cały Pakt Atlantycki. To słyszał cały świat - podkreślił.Podobnie przemówienie ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.- Mamy do czynienia z wielkim powrotem, to "come back" Stanów Zjednoczonych do Europy. To ponownie - chyba nie powiem górnolotnie - ratuje Europę - ocenił.Joe Biden zapowiedział też dalsze wsparcie dla Ukrainy.W środę prezydent USA spotka się w Warszawie z przywódcami krajów wschodniej flanki NATO. W popołudniowych rozmowach w Pałacu Prezydenckim weźmie także udział sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.